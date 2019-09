Piaggio: Fim, 'avanzata richiesta economica su premio risultato, ora serrare confronto' (2)

(AdnKronos) - Mentre per l’anno in corso, rileva Apetino, "abbiamo chiesto in copertura economica di circa 600 euro una tantum. Restano ancora da definire alcuni aspetti sui parametri del premio ma è stato importante definire che i parametri siano oggetto di verifica da parte della Rsu".

L’azienda, rileva, "ha giudicato irrealistiche le nostre richieste economiche, ma noi riteniamo che il management di Piaggio debba fare un passo in avanti non bastano solo che abbia dato segnali di apertura e disponibilità a negoziare. Il premio di risultato è fermo da 10 anni è un segnale che va tradotto in concreto per i lavoratori che da troppi tempo aspettano risposte".