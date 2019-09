Governo: Bellanova, 'grazie a Renzi oggi esecutivo e non manifesti elettorali'

Roma, 12 set. (AdnKronos) - "Sono vicina a Matteo Renzi ma sono stata valutata per il lavoro svolto. Di un nuovo partito ne discuteremo da qui alla Leopolda, ma qualunque decisione assumeremo non sarà in contrapposizione con il Pd. Ma vorrei ricordare che Matteo Renzi è la persona che ha permesso che oggi in Italia ci sia un governo anziché i manifesti elettorali". Così il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova (PD), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

"Dare a questo Paese un Presidente della Repubblica che non sia ostile all’Europa è una priorità ed è anche per questo che ho deciso di sostenere questo governo", aggiunge ancora Bellanova. "Le piazze non mi fanno mai paura, mi fa paura il rancore e quando si usa la rabbia della gente per alimentare lo scontro politico", sottolinea il ministro.