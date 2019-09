Avio: in primo semestre utile netto a 7,1 mln (+14%), ricavi +6% (2)

(AdnKronos) - "Anche nel primo semestre del 2019 è proseguito il nostro trend di crescita, in continuità con quanto già realizzato dal gruppo nel 2018 - commenta Giulio Ranzo, l'ad di Avio". Nella prima metà dell’anno, aggiunge Ranzo, "abbiamo completato con successo i test di qualifica dei nuovi motori P120C e Zefiro40, (rispettivamente primo stadio comune a Vega C e Ariane 6 e secondo stadio del lanciatore europeo Vega C). Questi test rappresentano un passaggio fondamentale per il nuovo Vega C il cui volo di qualifica è previsto nel primo semestre del 2020. Al tempo stesso abbiamo condotto le campagne di prova del modello in scala ridotta della camera di combustione del motore M10 a Ossigeno-Metano per lo stadio superiore del futuro Vega E (a breve il primo test al banco in scala reale della camera di combustione)".

In relazione all’anomalia del VV15 e le relative azioni correttive: "stiamo lavorando molto intensamente con il supporto di Esa ed Arianespace per risolvere il problema emerso, con l’obiettivo di tornare a volare entro il primo trimestre del 2020 nel rispetto dei requisiti di sicurezza e affidabilità", sottolinea Ranzo.

"L’anomalia di Vega non modifica i nostri programmi di crescita di medio e lungo termine - aggiunge Ranzo- Continuiamo a lavorare allo sviluppo di nuove tecnologie e stiamo avviando il progetto Sptf in Sardegna, per i test sui motori criogenici. Nel frattempo, abbiamo completato la configurazione del nuovo Ssms, il dispenser in grado di portare contemporaneamente in orbita numerosi piccoli satelliti per soddisfare le richieste sempre più sofisticate dei Clienti. Rimaniamo quindi focalizzati e confidenti sulle opportunità di creazione di valore per gli azionisti nel lungo termine".