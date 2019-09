Avio: in primo semestre utile netto a 7,1 mln (+14%), ricavi +6%

Roma, 12 set. (AdnKronos) - Avio ha chiuso il primo semestre dell'anno con un utile netto pari a 7,1 milioni di euro, in crescita del 14% rispetto ai primi sei mesi del 2018. I ricavi si attestano a 189 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente. L’incremento dei ricavi è principalmente attribuibile alle attività di produzione del lanciatore Vega e alle attività di sviluppo del nuovo vettore spaziale Vega C di prossima generazione. Lo rende noto Avio in un comunicato al termine del Cda.

L'ebitda reported, pari a 16,1 milioni di euro, mostra una crescita del 11% rispetto al primo semestre 2018 mentre l’ebit reported, pari a 8,1 milioni di euro, segna una crescita del 5% rispetto all’esercizio precedente. La posizione finanziaria netta al 30 giugno è pari a +20,4 milioni di Euro (+49,1 mln al 31 dicembre 2018) in linea con le attese dell’ordinario andamento del ciclo finanziario aziendale e considerando il pagamento dei dividendi nel mese di maggio per un valore di 11,6 milioni di Euro (+16% rispetto al dividendo 2018).

In calo il portafoglio ordini a 745 milioni di euro (-15%, pari a -132 milioni di euro rispetto a dicembre 2018) in attesa della conferenza ministeriale 2019 dell’Esa e della firma dei prossimi batch dei lanciatori Vega C e Ariane 6. Nel terzo trimestre del 2019 è atteso il beneficio di nuovi ordini di produzione principalmente per il nuovo motore P120, per un valore complessivo di circa 80 milioni di euro.