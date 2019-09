Infortuni: M5S, ora tutelare tutta la filiera agricola

Roma, 12 set, (AdnKronos) - "Il nostro pensiero va alle famiglie delle 4 vittime che a Pavia hanno perso la vita in un'azienda agricola. Ciò che è avvenuto è sconcertante. Dobbiamo agire sulla tutela della filiera agricola non soltanto sotto il profilo economico ma anche quello sociale e lavorativo. Bene l'annuncio, a riguardo, da parte del ministro del lavoro Nunzia Catalfo dell'apertura di un tavolo per avviare un piano straordinario di prevenzione sicurezza. Dobbiamo lottare tutti insieme per dire 'basta' a queste tragedie". Così il portavoce del Movimento 5 Stelle della commissione agricoltura al Senato.