Tim: Asati scrive a Cdp e Mise, 'serve nuova e più efficacia governance'

Roma, 12 set. (AdnKronos) - Asati ribadisce la necessità di una nuova e più efficacia governance di Tim imperniata su Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) mediante il ricorso al sistema della cooptazione, così da inserire nel CdA nuovi consiglieri di espressione Cdp. Così in una nota il presidente Asati, Franco Lombardi in merito a notizie di stampa riguardo alla trattazione del tema della governance nell’ambito del prossimo CdA di Tim.

Per il presidente dell'Associazione dei piccoli azionisti di Tim, quindi, serve "una nuova e più efficace governance per promuovere una rete unica e neutrale, attraverso la convergenza della rete di Tim con quella di Open Fiber, in modo da garantire una piena parità di accesso a tutti gli operatori, evitare diseconomie, abilitare i nuovi servizi della comunicazione globale, consentendo al nostro Paese di eliminare quel divario digitale ultrabroadband con altri partners europei che stanno avanzando in maniera più decisa nella prospettiva dell’Agenda Digitale e della Gigabit Society".