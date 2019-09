Infortuni: Fornaro, 'tragedia insopportabile da fronteggiare con ogni mezzo'

Roma, 12 set. (AdnKronos) - "I quattro lavoratori morti oggi in un'azienda agricola in provincia di Pavia si aggiungono al lungo elenco di caduti sul lavoro. Una tragedia insopportabile in una nazione civile come l'Italia. Siamo di fronte a una vera emergenza nazionale da fronteggiare con ogni mezzo". Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera.

"Il nuovo governo -aggiunge- ha tra i suoi punti programmatici un piano strategico di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, assicurando livelli elevati di sicurezza e di tutela della salute. È indispensabile che esso diventi uno delle priorità assolute del nuovo governo".