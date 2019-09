Starup: Talent Garden inaugura a Milano campus per il foodtech (2)

(AdnKronos) - "Il nostro obiettivo - aggiunge - è quello di contribuire a colmare il ritardo culturale che esiste in Italia sul tema dell’innovazione digitale e che rende difficile il dialogo tra le grandi corporate del food e le startup del settore e di favorire l’interesse degli investitori. Ci sentiamo stimolati e accogliamo positivamente la costituzione del Ministero dedicato all’Innovazione. È un passo fondamentale e tangibile verso un cambio di cultura e un’apertura verso la digital transformation necessaria alla crescita del Paese".

Per il nuovo campus, con tanto di advisory board, sono stati investiti 1,5 milioni di euro. I Campus di Talent Garden sono presenti in 23 città e 8 paesi europei: l'ultimo, a Milano, fa seguito alla recente raccolta da 44 milioni di euro e si inserisce all’interno di un processo di sviluppo che vedrà protagonista Talent Garden come realtà di riferimento nel mondo dell’innovazione digitale a livello europeo.