Venezia: A4 chiusa a San Stino di Livenza per incidente

Portman è "Lucy in the Sky", il film al Toronto film festival

Toronto, 12 set. (askanews) - L'attrice Natalie Portman interpreta un'astronauta provata psicologicamente al suo rientro sulla Terra in "Lucy in the Sky", film presentato al Toronto International Film Festival (TIFF), al via oggi fino al 15 settembre, liberamente ispirato alla storia dell'astronauta statunitense Lisa Nowak in merito al suo coinvolgimento sentimentale con il collega William ...