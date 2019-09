Zingaretti: "Lo scisma di Renzi sarebbe lacerante"

Roma, 11 set (Adnkronos) - - "Come ha detto Papa Francesco sullo scisma, mi auguro, in piccolo, non avvenga" nei dem. E' l'auspicio di Nicola Zingaretti che, a Porta a Porta, ha parlato dell'ipotesi di gruppi parlamentari di Renzi. "Leggo tutti i giorni indiscrezioni, suggerisco ai giornalisti di chiedere anche perché, non si capiscono i motivi alla base di un fatto lacerante".

Quanto alla presidenza del Pd ha detto di augurarsi che "sia una donna, sarebbe un segnale importante e io lavorerò per questo".

Sul tema fisco il programma è "archiviare definitivamente la flat tax, una tassa ingiusta" e "introdurre l'abbassamento delle tasse per i salari più bassi".

Per quanto riguarda le autostrade, sottolinea Zingaretti, "è giusto andare a una revisione delle concessioni, a una verifica degli investimenti fatti, una verifica su quando furono sottoscritte, sulla sicurezza".

Sul tema dei migranti dice che"non si possono lasciare degli esseri umani all'infinito in mezzo al mare. Anche io voglio dei confini sicuri, ma la soluzione prospettata non era una soluzione, era solo ordine pubblico".

Difende, infine, l'Europa, sostendendo che "è una miopia distruggerla", mentre "è un dovere cambiare l'Europa".