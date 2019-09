Pensioni: Proietti (Uil), 'sistema sostenibile nel presente e futuro'

Roma, 11 set. (AdnKronos) - "Il nostro sistema previdenziale è sostenibile nel presente e nel futuro". Ad affermarlo in una nota è il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, commentando lo studio della Ragioneria dello Stato.

"Sarebbe molto utile - rileva il sindacalista - che la Ragioneria Generale dello Stato contribuisse a realizzare un’operazione verità sull’importo della spesa per pensioni e della spesa per l’assistenza. È più che mai opportuno, a tale proposito, restituire rapidamente la commissione istituzionale, per operare questa separazione e dimostrare all’Europa che la spesa per pensioni in Italia è in media, e in qualche caso al di sotto, con quella degli altri paesi. Bisogna, quindi, continuare come già fatto con l’ape sociale e quota 100, a reintrodurre una flessibilità di accesso alla pensione intorno ai 62 anni".