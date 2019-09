Sinistra: festa Articolo 1 dal 18 al 22 settembre, Conte tra gli ospiti

Roma, 11 set. (AdnKronos) - "Sarà la prima festa, il primo evento pubblico del nuovo governo giallorosso". Articolo 1 presenta così la festa nazionale -dal titolo 'Unica'- che si terrà a Roma, alla Città dell'Altra Economia, dal 18 al 22 settembre. "In un passaggio politico rilevante, con un nuovo governo che si presenta con un programma di svolta -ha detto Arturo Scotto in una conferenza stampa alla Camera- saranno cinque giorni di buona politica, di confronto e di idee. Apriamo la festa con l'auspicio e lo sforzo per costruire un nuovo centrosinistra".

Tra gli ospiti ci saranno il premier Giuseppe Conte, il ministro Vincenzo Spadafora, il presidente del Parlamento Ue David Sassoli, il segretario del Pd Nicola Zingaretti che parteciperà al dibattito di apertura della festa, mercoledì 18 alle 18, con il leader di Articolo 1 e ministro della Salute, Roberto Speranza.

Giovedì 19 settembre alle 18 è previsto l'intervento del premier Conte che sarà introdotto dai capigruppo Loredana De Petris e Federico Fornaro. Sempre il 19 alle 21 il dibattito 'Dalla parte dei diritti, dalla parte della liberta’ delle donne' con il ministro Spadafora. Venerdì 20 alle 19 Alexis Tsipras e Arturo Scotto si confronteranno su 'Un nuovo fronte progressista in Europa'. Mentre alle 21 si parlerà di 'Crisi dei partiti e crescita dei sovranismi' con Massimo D'Alema.