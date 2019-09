Sicilia: Ars, collegato torna in V Commissione

Palermo, 10 set. (AdnKronos) - Il ddl collegato alla finanziaria torna in V Commissione e Sala d'Ercole si aggiorna a martedì 17 settembre, alle 16. Si chiude così la prima giornata di ripresa dei lavori dell'Ars dopo la pausa estiva. "Ho valutato attentamente la questione - ha detto il presidente Gianfranco Miccichè riaprendo la seduta dopo una pausa di circa due ore - Non c’è alcun problema a rinviare il collegato in commissione. Chiedo dunque al presidente della V Commissione, Sammartino, di iniziare già domattina l’esame del testo e degli emendamenti".