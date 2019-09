Fi: Rotondi, 'restiamo al centro, più siamo a destra più caliamo'

Roma, 10 set. (AdnKronos) - "Questo governo nasce sul totem della riduzione dei parlamentari, ed essa -per ragioni ribadite da sentenze della Corte costituzionale- chiama una legge elettorale interamente proporzionale. Il futuro dunque è al Centro: un Centro con la maiuscola, assoluto, autonomo, alternativo alla sinistra, ma anche alla destra sovranista scesa ieri in piazza". Lo afferma Gianfranco Rotondi, vicecapogruppo di Fi alla Camera e presidente della Fondazione Dc.

"Io spero -aggiunge- che le posizioni di Fi evolvano in questa direzione, ma nessuno può costringere Fi a una scelta di cui non è convinta. Io rappresento una forza democristiana federata a Fi, ho un potere di proposta, non di decisione. Oggi purtroppo Fi si presenta nel formato di una terza destra appena più moderata dei due partiti sovranisti".

"I sondaggi dicono spietatamente quale è il gradimento di questo formato. Gli elettori -conclude Rotondi- ci vogliono al centro, invece in Fi circola l'idea che scendiamo per non essere abbastanza a destra. E' un cane che si morde la coda: più rincorriamo le destre, più caliamo. Nel frattempo -conclude Rotondi- verrà la legge proporzionale e non ci troverà più".