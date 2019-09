Venezia: malato di cancro aveva perdonato ladro del portafogli, oggi è tornato in città (4)

(AdnKronos) - "Questa storia non parla di me. Questa storia parla del vero e sempre presente Spirito Santo nelle nostre vite. La storia parla di Dio che risponde alla preghiera e al potere del perdono - scriveva nella lettera - Sono onorato di condividere questa storia con la gente di Venezia. Voglio ringraziare coloro che hanno fatto tanto per rendere questo secondo viaggio a Venezia un ricordo così meraviglioso. Mi dispiace che la mia bellissima moglie non sia stata in grado di unirsi a me, ma è stato importante per me tornare e condividere questo messaggio", proseguiva Mike.

"In conclusione, se il ladro dovesse leggere questo, mi piacerebbe contattasse l'ufficio del sindaco per unirsi a me per una tazza di caffè la prossima settimana. Altrimenti, vorrei chiedere a tutti coloro che rubano dai turisti di fermarsi, per favore. Capisco che si tratta di "soldi facili" per te, ma è un peccato contro Dio e stai portando grandi sofferenze nella vita di persone innocenti. Per favore fermati", concludeva la missiva.