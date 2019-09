Venezia: malato di cancro aveva perdonato ladro del portafogli, oggi è tornato in città (3)

(AdnKronos) - La missiva continuava poi "Quando sono arrivato alla stazione di polizia, ho chiesto all'ufficiale: "Puoi fare 50 copie di questo e pubblicarlo ovunque dove il ladro è sicuro di vederlo"? Ha detto esattamente quello che sapevo che avrebbe detto. "Non abbiamo l'autorità per pubblicare nulla. Ma il mio migliore amico è un editore con il giornale locale. Glielo darò ". Ora era chiaro che lo Spirito Santo era all'opera. Più tardi, un giornalista che da allora è diventato un amico meraviglioso, mi ha chiamato per un'intervista. Gli ho dato i dettagli della mia storia senza pensarci troppo".

"Più tardi, il giorno successivo, l'ufficio del sindaco di Venezia chiamò e mi invitò gentilmente a tornare a Venezia. Spiegai che dovevo tornare in America il giorno successivo per riprendere la chemioterapia. Ho chiesto come sapessero della mia esperienza. Mi disse che era sulla prima pagina del Gazzettino di Venezia. Poi altri veneziani iniziarono a chiamarmi: un famoso cardiochirurgo, il presidente dei Gondolieri. Quindi, ho risposto al telefono ed era un corrispondente della NBC a Roma. Dato che ora vedevo chiaramente la mano di Dio al lavoro, quasi per poco non sono crollato. Con le lacrime che mi scorrevano sul viso, dissi a mia moglie: “Vedi cosa sta succedendo qui? Ecco come funziona Dio, questa è la risposta alla preghiera ”.