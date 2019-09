Cambiamo: Gagliardi, 'modello Toti in Liguria può essere esempio nazionale' (2)

(AdnKronos) - "La mia scelta quindi -chiarisce Gagliardi- non è stata fatta contro Forza Italia, ma è in linea di continuità con un progetto che ho seguito sin dalla sua fase embrionale e che ritengo di continuare a sostenere nel momento in cui gli sforzi di Toti per rinnovare e allargare Forza Italia si sono rivelati vani".

"Premesso che non mi ritengo in grado di indicare soluzioni a chi organizza e gestisce il partito, credo che se Forza Italia non compirà una riflessione seria per dare spazio a nuove idee e ad una maggiore partecipazione dei giovani, proseguirà quel declino testimoniato dalla continua perdita di voti che si registra nelle varie tornate elettorali".

"Ed è chiaro -conclude Gagliardi- che Cambiamo potrà sicuramente rappresentare un risposta per una fascia di elettori che si riconosce in quell'area di centrodestra alla quale, come detto, nell'esperienza di governo in Liguria abbiamo dimostrato di saper dare risposte".