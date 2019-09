Governo: Fornaro, 'saluto romano in piazza, perchè non lo censurate?'

Roma, 9 set. (AdnKronos) - "La piazza che è l'espressione popolare va sempre anche quando non corrisponde alle nostre idee, ma non accettiamo lezioni democrazia da chi oggi ha manifestato davanti al Parlamento facendo il saluto romano. Sono immagini di una assoluta minoranza di quella piazza ma sono immagini che voi per primi dovreste censurare". Lo ha detto Federico Fornaro, capogruppo Leu, nelle dichiarazioni di voto alla Camera per la fiducia al governo.