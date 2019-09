Governo: Conte, 'asili nido gratuiti per tutti'

Roma, 9 set. (AdnKronos) - Il premier Giuseppe Conte nella replica alla Camera ribadisce l'impegno per asili nido gratis per tutti e a chi, nel dibattito, ha fatto notare che in Lombardia già ci sono nidi gratuiti, ha ribattuto: "E' vero gli asili lombardi funzionano bene, ma offrono un posto a un bambino su 4: noi vogliamo dare un posto anche gli altri tre. Interverremo anche in Lombardia".