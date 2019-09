Governo: Conte, 'non è sparito ministero disabilità, delega resta a p.Chigi'

Roma, 9 set. (AdnKronos) - "Qualcuno ha detto che è sparito il ministro delle disabilità. Ho chiarito che non è affatto sparito. Le associazioni che ho ascoltato durante la fase delle consultazioni, mi hanno chiesto di poter tenere questa delega presso la presidenza del Consiglio. Ci sarà quindi un sottosegretario con delega per le disabilità". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica alla Camera. Nel programma c'è impegno per "codice della disabilità".