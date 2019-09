Governo: Conte, 'Lega voleva elezioni per avere più poltrone?'

Roma, 9 set. (AdnKronos) - "Per me la 'poltrona' è fonte di responsabilità, ma messa su questo piano cosa devo pensare? Che volevate andare alle elezioni per avere più poltrone? E perchè ministri che presentano mozione di sfiducia, non si dimettono?". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica alla Camera.