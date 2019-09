Pavia: da Regione 1,5 mln per riqualificazione caserme carabinieri

Milano, 9 set. (AdnKronos) - Due cofinanziamenti per altrettante Caserme dei Carabinieri in provincia di Pavia: la prima nel Comune di Mede per 168.250 euro e l'altra, a Robbio, per 1,2 milioni di euro. A stabilirlo sono due delibere approvate oggi dalla Giunta regionale, con il consenso degli assessori a Enti locali e Programmazione Negoziata, Massimo Sertori e alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato che prevedono l'avvio e la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito di Accordi di programma per la riqualificazione di caserme esistenti o per la realizzazione di nuovi presidi in Lombardia.

L'Accordo di Programma per la riqualificazione e ampliamento della Caserma dei Carabinieri di Mede determina per la Regione Lombardia un cofinanziamento pari a 168.250 euro su un costo totale dell'intervento stimato attorno ai 336.500 euro. Le risorse messe a disposizione verranno utilizzate per la riqualificazione e ampliamento della caserma al fine di migliorarne la funzionalità e di adeguarne le strutture e gli impianti, in particolare attraverso il miglioramento dell'accessibilità dell'edificio e l'adeguamento sismico delle strutture.