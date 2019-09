Governo: Zaia, 'Babbo Natale un dilettante in confronto a Conte' (3)

(AdnKronos) - In ogni caso il governato veneto sottolinea. "Qui nessuno dà diktat, si tratta solo di applicare la legge: la Costituzione dice che una Regione può chiedere 23 materie e noi le abbiamo chieste tutte. Ora basta che il governo prenda un pezzo di carta e scriva la sua proposta di autonomia. Il ministro Boccia dica al mondo intero qual è la sua idea di autonomia. Perchè - avverte ancora Zaia - non vorrei ritrovarmi di fronte ad un film già visto in questi ultimi 15 mesi con quest'ultimo governo: si sono messi a discutere del nostro progetto, ma il loro non l'hanno mai presentato".

"Noi saremo dal notaio con le braccia conserte ad aspettare di vedere qual è il testo che il governo ci presenterà, saranno poi i cittadini a giudicare se sarà un testo serio: e dopo la fiducia mi aspetto che nel giro di qualche settimana al massimo il governo ci presenti la sua proposta. Noi vogliamo lì'autonomia, non ci facciamo perdere tempo", conclude.