Governo: Zaia, 'Babbo Natale un dilettante in confronto a Conte' (2)

(AdnKronos) - "In ogni caso, il banco di prova saranno i fatti: sull'autonomia siamo preoccupati, ma non cediamo - assicura Zaia - l'autonomia è legale, è prevista dalla legge, e a Roma devono sapere che i veneti hanno dalla loro la forza di un referendum, che hanno votato, e che loro non volevano farci fare".

"Ricordo poi che Conte, se avrà la fiducia del Senato oltre che della Camera, governa con un partito, il Pd che aveva impugnato il referendum, e che abbiamo fatto perchè abbiamo vinto in Corte Costituzionale, un partito che ci ha anche impedito di usare la tessera elettorale per il referendum".

"Adesso vorrei capire come faranno a fare l'autonomia con i 5 Stelle che ci hanno preso in giro per 15 mesi e un Pd che non ha mai voluto darci l'autonomia - si chiede Zaia - magari saranno folgorati sulla via di Damasco e questo potrebbe portarci bene...".