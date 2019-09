Mafia: depistaggio Borsellino, riprende processo a Caltanissetta

Caltanissetta, 9 set. (AdnKronos) - Riprende davanti al Tribunale di Caltanissetta il processo sul presunto depistaggio sulle indagini sulla strage di via D'Amelio. Alla sbarra, tutti e tre presenti, il funzionario di Polizia Mario Bo’, gli ispettori Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, accusati di concorso in calunnia. Il primo a salire sul banco dei testimoni è Giuseppe Di Gangi, il poliziotto che aveva prestato servizio nel gruppo 'Falcone e Borsellino' che indagava sulle stragi. In particolare, durante la sua permanenza a San Bartolomeo a Mare in cui era ospitato l'ex pentito Vincenzo Scarantino. Per l'accusa è presente il pm Stefano Luciani.