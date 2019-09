Omicidio Diabolik, "Gaudenzi pronto a fare nomi di intoccabili"

Roma, 7 set. (AdnKronos) - Fabio Gaudenzi "è pronto a parlare con i magistrati per denunciare un fatto recente che vede lui e la sua famiglia come vittime e che lo ha portato a essere condannato per usura e al sequestro dei suoi beni e dei suoi familiari e che è collegato all'omicidio di Fabrizio Piscitelli e alla morte di un suo amico a Brescia". A dirlo all’Adnkronos l’avvocato Marcello Petrelli, difensore di Fabio Gaudenzi, arrestato lunedì scorso per possesso di armi da guerra e che inun video pubblicato prima dell’arresto ha raccontato voler parlare del mandante dell’omicidio di Diabolik ex capo ultras della Lazio ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma.

Gaudenzi, che verrà sentito in carcere dai magistrati della Dda di Roma, riferisce il suo difensore “si ritiene parte offesa, è pronto a parlare di questa storia recente che non riguarda però il suo passato politico, e sottolinea di non essere un pentito. È pronto a fare il nome di intoccabili. In carcere in questi giorni di detenzione è stato minacciato di morte e per questo ha presentato denuncia”.