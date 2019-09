Riforme: Migliore, 'taglio parlamentari e proporzionale, base intesa Pd-M5S'

Roma, 6 set. (AdnKronos) - "Se ne è parlato poco. Ma quella è stata la pietra angolare, l'architrave dell'accordo di governo Pd-5 Stelle". Gennaro Migliore, capogruppo dem in commissione Affari costituzionali alla Camera, definisce così, parlando con l'Adnkronos, l'intesa (messa nero su bianco nel programma del Conte 2) che abbina il taglio del numero dei parlamentari, 'vessillo' M5S, a nuova legge elettorale proporzionale e a una riforma costituzionale complessiva. "C'è un'intesa sottoscritta dai leader politici di Pd e 5 Stelle e non vedo il motivo di rimetterla in discussione".

Il Pd sta studiando una riforma organica, un pacchetto corposo. 'Tanta roba', insomma, con un orizzonte di legislatura. "Io -dice Migliore- sono convinto che questo sarà un governo di legislatura". Ma il proporzionale è un modo per arginare Lega e Matteo Salvini? "Salvini era quello che chiedeva pieni poteri. Noi vogliamo ridare centralità al Parlamento e garantire la rappresentatività".

Per tre volte il Pd ha votato contro il taglio del numero dei parlamentari. Non sarà imbarazzante ora votare a favore? "Non è imbarazzante. Noi abbiamo spiegato le motivazioni per cui dicevamo no. E il nostro non è mai stato un no al taglio del numero dei parlamentari, ma alla struttura di quel provvedimento. La riforma bocciata al referendum del 2016 prevedeva l'abolizione del Senato... Quindi, va bene ridurre il numero dei parlamentari ma va abbinato a una legge elettorale e una riforma costituzionale che contenga elementi sostanziali che correggano le distorsioni".