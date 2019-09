Agrigento: fucile, coltelli e cartucce in casa, in manette pensionato

Palermo, 6 set.(AdnKronos) - Blitz in un’abitazione a Camastra (Agrigento), dove i militari hanno scoperto e sequestrato un fucile calibro 12, numerose cartucce e persino sei coltelli a serramanico. Arrestato un insospettabile 67 enne. Nelle ultime ore, i Carabinieri delle Stazioni di Camastra e Naro hanno fatto scattare una perquisizione all’interno di un’abitazione ubicata in contrada Petrusa, dove risulta domiciliato un pensionato originario di Palma di Montechiaro. Già da qualche giorno, infatti, erano stati notati insoliti movimenti presso l’unità abitativa in questione, che avevano fatto insospettire i militari. E così, dopo alcuni appostamenti, svolti con personale in borghese, alle prime luci dell’alba, è stato effettuato un blitz presso l’abitazione finita nel mirino degli inquirenti. Durante l’accurato controllo dell’appartamento, i Carabinieri hanno scovato, occultati nel sottotetto, un fucile calibro 12 risultato oggetto di furto avvenuto circa 35 anni fa, nonché un centinaio circa di cartucce, una pistola a salve e sei coltelli a serramanico. Il pensionato, nell’immediatezza, non ha saputo fornire alcuna spiegazione sul possesso del fucile e delle cartucce, che ora saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti tecnici e balistici. A quel punto, i militari hanno stretto le manette ai polsi del 67 enne, G.A., con l’accusa di illegale detenzione di armi e munizioni e Ricettazione. L’Autorità Giudiziaria ha subito disposto che l’uomo venga collocato agli arresti domiciliari.