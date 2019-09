Rifiuti: Catania, 'a Bellolampo nessun disastro ambientale'

Palermo, 5 set. (AdnKronos) - "È necessario sgomberare il campo dall’allarmismo: a Bellolampo non c’è alcun disastro ambientale". Così l'assessore all'Ambiente del Comune di Palermo Giusto Catania ha esordito nel suo intervento di oggi a Sala delle Lapidi in occasione dell'audizione sulla discarica di Bellolampo. "Ci sono elementi di criticità che stiamo affrontando tempestivamente e che, parzialmente, abbiamo già risolto - ha spiegato - Le cause sono molteplici ma rimane il fatto che è necessario cambiare strategia perché rischiamo di rincorrere periodicamente le emergenze sulla discarica visto che i tempi di realizzazione della sesta vasca continuano a slittare".

Il Comune, ha detto Catania, sta lavorando a un progetto su cui "chiederemo conforto al governo nazionale e regionale per giungere nel più breve tempo possibile a coprire con la raccolta differenziata 'porta a porta' il 100% della popolazione palermitana". Poi c'è l'ordinanza predisposta ieri dall’ufficio Ambiente, "che sarà firmata appena giungeranno i pareri di Arpa e Asp" e con la quale, sottolinea l'assessore, "abbiamo eliminato parzialmente il problema e abbattuto di circa il 40% i maggiori costi derivanti dall’esaurimento della sesta vasca".