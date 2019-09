Governo: Cgil Sicilia, 'Regione cerchi dialogo con nuovo esecutivo' (2)

(AdnKronos) - "Come sempre le nostre valutazioni si atterranno al merito dell’azione di governo" sottolinea il sindacato che segnala comunque "la necessità di puntare sullo sviluppo delle infrastrutture per cambiare il volto della Sicilia e sul rilancio dell’industria". Fra le opere fondamentali il raddoppio ferroviario Catania-Palermo-Messina, il completamento della Caltanissetta-Agrigento e della Palermo-Agrigento e della Catania-Ragusa ma anche l’avvio degli investimenti a Gela e il rilancio dell’area industriale di Termini Imerese.

Tra i temi che la Cgil pone c'è anche "la stabilizzazione dei precari degli enti locali dei comuni in dissesto, il rilancio delle politiche per le aree interne e il via libera alle Zes". "Non va dimenticato- aggiunge Mannino - che siamo la prima regione per dispersione scolastica e l’ultima per il tempo pieno: nuove politiche per la scuola sono quindi urgenti".