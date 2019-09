Governo: Calenda, 'Pd inspiegabile, daremo casa a riformisti'

Roma, 5 set. (AdnKronos) - "Il Governo PD-M5S-LeU è nato. Ho combattuto questa alleanza con tutte le mie forze. Le ragioni le ho spiegate tante volte e non vale la pena ripeterle ancora". Lo scrive Carlo Calenda annunciando che nei prossimi giorni depositerà "il cambio dello Statuto trasformando SiamoEuropei in un movimento politico". Per "preparare la nascita di un movimento politico liberal-progressista. Non possiamo lasciare i riformisti senza una casa", argomenta Calenda.

"La composizione del Governo, con la Presidenza del Consiglio e i Ministeri degli Esteri, del Lavoro, dell’Istruzione, dello Sviluppo economico, dell’Ambiente in mano ai 5S e la Sanità in mano a LeU, dimostra che il Pd ha rinunciato anche a lavorare seriamente sulle priorità (Istruzione, Sanità e Investimenti digitali e ambientali), condivise nella Direzione del Pd del 26 luglio. Tutto ciò è per me inspiegabile".

"Questo Governo nasce tuttavia con una forte approvazione della base del M5S e del Pd. È una scelta consapevole e di lungo periodo. Dobbiamo rispettarla e augurarci che faccia bene per l’Italia. Per quanto possibile aiuteremo l’Esecutivo con idee e proposte. I pop corn non ci sono mai piaciuti. Allo stesso tempo però dobbiamo preparare la nascita di un movimento politico liberal-progressista. Non possiamo lasciare i riformisti senza una casa".