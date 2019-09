Infortuni: operaio precipita e muore nel bresciano

Milano, 5 set. (AdnKronos) - Un operaio di 48 anni è morto questa mattina a Flero, in provincia di Brescia. Secondo le prime informazioni, sarebbe caduto dal tetto del capannone dove stava lavorando. Il 118 di Brescia, intervenuto sul posto, ne ha constatato il decesso, mentre i carabinieri di Bagnolo Mella (Brescia) stanno ancora eseguendo i primi rilievi per accertare quanto accaduto. L'impianto lavorativo si trova in via Francesco Lana.