Caso Fadil: M.Berlusconi, 'cultura malata che certa politica oggi istiga'

Milano, 5 set. (AdnKronos) - "Faccio fatica ad essere ottimista, e ne faccio ancora di più se guardo a quel che il Paese si appresta a vivere". E' uno dei passaggi della lettera al Corriere della Sera di Marina Berlusconi, presidente Fininvest, a proposito del caso di Imane Fadil. "Non mi pare di cogliere - continua - grandi sintomi di guarigione, anzi tutt’altro, da questa cultura dell’insinuare, del calunniare nascondendosi dietro un condizionale, dello sporcare in nome dei sacri principi. È una cultura malata che certa politica, certa ideologia istigano e cavalcano". Secondo la figlia di Silvio Berlusconi, quel che è ancora "più grave" è che sia "una cultura che mina alle fondamenta valori come garantismo, giustizia, verità, valori su cui poggia ogni vera democrazia".