Governo: Zingaretti, 'Pd unito, da tutti giusto contributo'

Roma, 4 set. (AdnKronos) - Sulla durata del governo fino a fine legislatura “penso che il Pd sarà unito". Lo ha detto a Sky TG24 il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti. "Una delle grandi novità di questi trenta giorni di agosto è che il Partito Democratico ha fatto delle scelte incredibilmente nuove, ma le ha fatte insieme, uniti e convinti. Ha votato negli organismi dirigenti all’unanimità ed è arrivato a questa sfida di governo unito. È stato un po’ faticoso, però tutti hanno dato il giusto contributo. Questo è un grande contributo non solo per il Pd ma per l’Italia, perché offriamo nuovamente al Paese una grande forza per voltare pagina”.