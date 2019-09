Rifiuti: emergenza Bellolampo, ordinanza Comune per eliminare 9mila tonnellate (3)

(AdnKronos) - La Rap inoltre è autorizzata a depositare presso la VI vasca, attualmente esaurita, il sottovaglio biostabilizzato opportunamente miscelato a terre ed inerti in quantità di almeno il 50% al fine di realizzare la copertura definitiva delle stessa vasca, regolarizzando i profili per la sicurezza morfologica e quindi raggiungere la sagoma definitiva idonea per le successive attività di capping, chiusura e messa in sicurezza, previa verifica di compatibilità geotecnica. Un intervento che consentirà di liberare l’area del Tmb di circa 2.500 tonnellate di sottovaglio che sarà inserito nelle biocelle.