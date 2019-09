Rifiuti: emergenza Bellolampo, ordinanza Comune per eliminare 9mila tonnellate (4)

(AdnKronos) - Infine, Rap viene autorizzata al deposito preliminare di ecoballe del sopravaglio presso un’area interna alla piattaforma impiantistica denominata area 'ex inerti' con le prescrizioni già recentemente previste dall’Arpa. "Con questa ordinanza, che sarà sottoposta alla firma del sindaco Leoluca Orlando appena giungeranno i pareri di Arpa e Asp - spiega Catania - l’area del Tmb di Bellolampo sarà liberata di circa 9mila tonnellate di rifiuti e questo rappresenta una parziale soluzione per eliminare buona parte delle criticità emerse in questi giorni. Il tavolo permanentemente riunito, in connessione con la Regione, sta valutando ulteriori soluzioni per la fuoriuscita da Bellolampo del rifiuto non trattato".

Per il sindaco Orlando si tratta di "una conferma di quanto sia importante la partecipazione di tutti per una città sempre più vivibile, una città vissuta come bene comune da amare e far crescere nell'interesse di tutti coloro che ne vivono con amore bellezze e criticità".