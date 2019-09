Governo: Orlando, 'ora pagina nuova, si chiude stagione odio e intolleranza'

Roma, 4 set. (AdnKronos) - "Parte il governo, si apre una pagina nuova. È un governo di profondo rinnovamento, è un governo che ha le competenze e le capacità per affrontare la piaga più profonda del nostro Paese: la diseguaglianza". Lo scrive il vicesegretario Pd, Andrea Orlando, su Fb.

"Ridurre la distanza tra Nord e Sud, rimettere in moto la crescita, vincere la sfida della sostenibilità, ma soprattutto, ricollocare l’Italia là dove deve stare, al centro del processo di costruzione europea. Si può chiudere così una stagione segnata dall’odio e dall’intolleranza".

"Tra i ministri ci sono molti dirigenti che ho visto crescere e con i quali ho lavorato, ci sono persone che ho conosciuto e apprezzato in queste giornate difficili. Non mi nascondo le difficoltà e le contraddizioni. Dipenderà da tutti noi saperle affrontare e superare. È stato per me un onore contribuire alla risoluzione di una crisi tanto drammatica per il Paese, causata dall’irresponsabilità e dalla demagogia. Auguro ai componenti del nuovo governo buon lavoro", conclude.