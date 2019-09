Governo: si tratta a oltranza, al lavoro su ultimi nodi squadra/Adnkronos

Roma, 4 set. (AdnKronos) - Non sono ancora sciolti i nodi sulla squadra di governo e potrebbero allungarsi i tempi per la presentazione della squadra di governo. A quanto viene riferito, sul tavolo in particolare ci sarebbero due questioni. La prima riguarderebbe Luigi Di Maio. Secondo alcune fonti ci sarebbero incertezze sull'approdo del capo politico M5S alla Farnesina, un ministero sul quale, fanno notare, peserebbe anche il parere del Colle. Voci che però non troverebbero conferme tra i pentastellati che continuano a spingere per Di Maio agli Esteri.

L'altro nodo, con un braccio di ferro che va avanti da ieri, è sul nome del sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Un punto ancora irrisolto e questo avrebbe spiazzato anche il Quirinale, già pronto a ricevere il presidente incaricato con la lista definitiva. Secondo le stesse fonti, Giuseppe Conte insisterebbe per un suo nome, come Roberto Chieppa, mentre il M5S continuerebbe a spingere per un pentastellato, come Vincenzo Spadafora.

Intanto Dario Franceschini, si apprende da fonti parlamentari, sarebbe tornato in bilico tra Beni Culturali e Difesa. Se il capodelegazione Pd nel governo dovesse tornare al Mibac sarebbe spianata la strada per Lorenzo Guerini alla Difesa.