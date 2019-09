Sicilia: Falcone consegna lavori demolizione barriera Cassibile

Palermo, 3 set. (AdnKronos) - "Entro metà ottobre l'inutile casello di Cassibile sarà solo un ricordo". Lo afferma l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone commentando la consegna dei lavori di demolizione della barriera sull'autostrada Siracusa-Gela. Il Consorzio per le autostrade siciliane, infatti, ha dato il via libera all'attesa opera - dal valore complessivo di circa 290mila euro - che era stata aggiudicata, lo scorso luglio, alla società Edilcentro con un ribasso del 24,69 per cento.

"Lunedì 9 settembre - illustra l'assessore Falcone - il cantiere avrà inizio partendo con lo smontaggio della barriere per poi passare all'eliminazione delle altre strutture. In un paio di mesi i lavori verranno completati, ma siamo fiduciosi riguardo ulteriori accelerazioni dell'intervento. Avevamo detto che il Casello di Cassibile andava buttato giù e così sarà. L'autostrada ne guadagnerà in sicurezza ed efficienza, come del resto da tempo chiedevano gli automobilisti e le istanze provenienti dal territorio. Nelle prossime settimane - ha concluso Falcone - ci recheremo in sopralluogo con il presidente Nello Musumeci per prendere cognizione dell'andamento dei lavori".