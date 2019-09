Migranti: sindaco Lampedusa, 'Governo ci ha emarginati, svuotare subito hotspot'

Palermo, 2 set. (AdnKronos) - "Dopo i recenti sbarchi a Lampedusa, nel Centro di accoglienza ci sono adesso circa 240 persone, più del doppio di quelle che potrebbe ospitare. Chiedo dunque alle istituzioni che lo gestiscono di provvedere al più presto al trasferimento degli ospiti in eccedenza, se necessario anche con un aereo, per il rispetto delle condizioni degli stessi migranti all’interno del Centro e per evitare possibili problemi di sicurezza e di ordine pubblico”. Lo dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa.

“Lampedusa non può sostenere da sola il peso degli sbarchi – aggiunge - l’emarginazione voluta dal Governo rischia di scaricare tensioni sulla nostra comunità”.