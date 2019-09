M5S: senatori, non ci sono truppe Di Maio e Di Battista

Roma, 2 set. (AdnKronos) - "Un articolo de 'Il Giornale.it' ipotizza fantasiosi scenari secondo cui all'interno del gruppo 5 Stelle al Senato ci sarebbero 'pattuglie controllate' da Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. E' evidentemente una sciocchezza priva di qualsiasi fondamento, un articolo che prova a attribuire al M5S le dinamiche delle correnti e i giochi di potere che appartengono alla vecchia politica". E' quanto si legge in un post su Facebook dei senatori M5S.

"Nel Movimento -prosegue la nota- ci sono solo persone che lavorano seriamente e con dedizione, le nostre battaglie vengono portate avanti da ogni parlamentare con impegno e lealtà. Articoli come quello in questione servono solo a chi vuole spargere fango in una fase politica e istituzionale molto delicata. Chiediamo che anche la stampa si comporti con la serietà e il rispetto che le circostanze e i cittadini italiani meritano".