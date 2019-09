Governo: Maroni, 'se vicepremier al Pd è roba da manuale Cencelli'/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - "Devo dire -racconta Maroni- che di quell'esperienza, di quell'incarico la cosa più positiva che ricordo è di aver sviluppato una forte amicizia con Pinuccio Tatarella". Quanto alla situazione attuale, "visto che Conte ha parlato di governo di forte novità -spiega Maroni- non credo che voglia riproporre una riedizione del governo gialloverde nominando dei vicepremier".

"Un dato va comunque considerato: i partiti di maggioranza all'inizio della legislatura di solito esprimono i presidenti delle commissioni parlamentari. Poiché il Pd per ora non ha questi ruoli -ribadisce Maroni- la nomina di un vicepremier espresso da questo partito potrebbe avere un significato di compensazione. Ma allora sarebbe veramente un'operazione da Prima Repubblica in puro stile manuale Cencelli", sottolinea.