Migranti: sbarcano dalla Mare Jonio tutti i 31 naufraghi, 'Motivi sanitari'

Palermo, 2 set. (AdnKronos) - Sbarcheranno tra poco dalla Mare Jonio di Mediterranea, come apprende l'Adnkronos, tutti i restanti 31 migranti ancora a bordo. E' stato deciso dalle autorità dopo l'ispeazione a bordo di un team di medici inviati dal Ministero. Una motovedetta della Guardia costiera effettuerà tra poco il trasbordo in alto mare. Ieri sono stati evacuati altri tre migranti, tra cui una persona in barella.