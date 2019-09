Migranti: nave militare con 29 naufraghi a Pozzallo ma resta in rada

Palermo, 2 set. (AdnKronos) - E' arrivata a Pozzallo (Siracusa) la nave Cassiopea della Marina militare con 29 naufraghi a bordo che sono stati soccorsi nei giorni scorsi ma per ora resta in rada in attesa che arrivi la nave 'Eleonore' con 101 migranti a bordo. "Per ora la nave resta al largo", conferma all'Adnkronos il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.