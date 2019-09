Governo: mossa Pd su vicepremier, dem ancora in attesa risposta M5S/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Intanto Zingaretti interviene anche con un video su Fb. "Lo so che è difficile ma stiamo facendo di tutto per dare a questo paese un nuovo governo", spiega. Un governo, continua, "per riaccendere l'economia, unire il Nord e il Sud del Paese, riprendere una stagione di investimenti, far crescere il lavoro, riaprire il capitolo dell'innovazione nella scuola, l'università, la ricerca. Cioè quello che serve all'Italia per cambiare. In pochi giorni già con le aste dei Bot abbiamo recuperato 600 milioni e c'è chi parla di miliardi se continuiamo così. E' difficile dunque ma vale la pena provarci per il bene dell'Italia".

Il segretario Pd parla anche della vicenda Mare Jonio sollecitando un intervento del governo. "La vicenda Mare Jonio conferma che in Italia sull’immigrazione bisogna cambiare tutto. Coinvolgere con autorevolezza l'Europa, unire sicurezza, legalità e umanità è possibile. Il Governo non faccia finta di niente, stiamo parlando di esseri umani".