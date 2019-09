Governo: fonti Pd, 'da Franceschini contributo per sbloccare situazione'

Roma, 1 set. (AdnKronos) - "La proposta di Franceschini sulla nostra rinuncia al vicepremier è un altro contributo del Pd per sbloccare la situazione e aiutare il Governo a decollare". Si apprende da fonti Pd.

"Non era e non è un veto su persone. Ma la ricerca di un equilibrio credibile. Non siamo attaccati a poltrone", si sottolinea.