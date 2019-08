Autostrade: Toninelli, 'bene Di Maio su concessioni, nostra identità non si baratta'

Roma, 30 ago. (AdnKronos) - "Ottimo Luigi Di Maio, anche su concessioni Autostrade. Partire dalle nostre battaglie e dai nostri temi è fondamentale per un Governo che serva davvero al Paese. L’identità non si baratta con nulla. Solo in questo modo si arriva al vero cambiamento. Avanti così!". Così in un tweet è il ministro uscente alle Infrastrutture e ai Trasporti, Danilo Toninelli commentando le parole del capo politico del M5S, Luigi Di Maio.