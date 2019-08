Governo: Orfini, 'a esecutivo che difende dl sicurezza vota fiducia Lega, non Pd'

Martone: porto nella Napoli di oggi i temi profondi di Eduardo

Roma (askanews) - Applausi per il primo film italiano in concorso alla Mostra di Venezia, "Il sindaco del Rione Sanità" di Mario Martone, con Francesco Di Leva, Roberto De Francesco, Massimiliano Gallo. Il regista napoletano ha portato sullo schermo la commedia di Eduardo De Filippo in una versione attualizzata, che sarà distribuita nei cinema dal 30 settembre al 2 ottobre. Il progetto è nato ...