Governo: Zingaretti, 'su Dl sicurezza almeno recepire osservazioni Quirinale'

Zingaretti: taglio tasse, lavoro, scuola, sanità tra priorità Pd

Roma, 30 ago. (askanews) - "In primo luogo ribadiamo il taglio delle tasse per i salari medio-bassi come incentivo alla ripresa e come elemento di giustizia rispetto alla condizione di vita di tante famiglie, poi il tema del lavoro e la costruzione di un vero piano che passi per il rilancio di investimenti pubblici fermi da tempo e incentivi per lo sviluppo di investimenti privati, investimenti ...