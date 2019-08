Governo: Fdi da Conte, opposizione senza sconti contro operazione che ripugna**

Roma, 30 ago. (AdnKronos) - Fratelli d'Italia condurrà "un'opposizione senza sconti", rispetto ad un'"operazione politica che sotto il profilo politico ripugna". Lo hanno affermato il capogruppo al Senato, Luca Ciriani, e il vicecapogruppo alla Camera, Tommaso Foti, dopo l'incontro con il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conti, assente la presidente del partito Giorgia Meloni.

E' un "governo dal punto di vista politico inaccettabile -ha spiegato Ciriani- perchè si fonda su un'alleanza di partiti che si sono combattuti e insultati fino all'altro giorno, che nasce soltanto per salvaguardare le posizioni di potere e per impedire il voto dei cittadini. Siamo orgogliosi di ribadire che Fratelli d'Italia è l'unico partito che ha seguito una sola linea: la richiesta del voto e di un governo subito, non abbiamo trattato nè sopra nè sotto il banco con alcuno, nè con il Pd nè con il Movimento 5 stelle".

"Forti di questa coerenza abbiamo detto al presidente Conte che la nostra richiesta era quella di tornare al voto e quindi useremo tutti gli strumenti che la democrazia ci consente per fare opposizione. La faremo alla Camera e al Senato e anche nella piazza, perchè mobilitare le persone è uno strumento di democrazia a cui non intendiamo rinunciare".